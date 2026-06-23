Agencias

Una delegación talibán viaja a Bruselas para reunirse con representantes de la UE

Guardar
Google icon

Kabul, 23 jun (EFE).- Una delegación del Gobierno talibán de Afganistán viajó este martes a Bruselas para reunirse con representantes de la Unión Europea, en el que sería el primer encuentro acogido por la UE con representantes talibanes desde que tomaron el poder en 2021, de confirmarse oficialmente por Bruselas.

"La delegación ha partido y mantendrá reuniones hoy en Bruselas. Se reunirá con algunos representantes de la Unión Europea", dijo la fuente, que precisó que el grupo está encabezado por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán.

PUBLICIDAD

Según la fuente, las conversaciones abordarán "varios asuntos importantes, incluidos el tema de los refugiados". EFE

Últimas Noticias

China pide mantener los diálogos de paz entre EE.UU. e Irán a pesar de posibles retrocesos

Infobae

El ciclón Mekkhala se aproxima a Filipinas con pronóstico de fuertes lluvias

Infobae

El primer ministro de Qatar lamenta que "no es la primera vez" que Netanyahu "genera una escalada regional"

El primer ministro de Qatar lamenta que "no es la primera vez" que Netanyahu "genera una escalada regional"

Irán dice que EEUU acordó liberar 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados

Infobae

Corea del Norte reitera su apuesta por la fuerza nuclear ante la guerra en Oriente Medio

Infobae