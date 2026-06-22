Plus Ultra inicia operaciones en Argentina con la ruta Madrid-Buenos Aires bajo dos frecuencias semanales

Plus Ultra ha inaugurado la ruta entre Madrid y Buenos Aires (Argentina), una conexión que comienza con dos frecuencias semanales, aunque, debido a la buena acogida y el aumento de la demanda, a partir de julio se aumentarán hasta llegar a cinco a la semana, según un comunicado.

La operativa se realiza con aviones Airbus A330, con capacidad para transportar cerca de 300 pasajeros, distribuidos en clase turista y business, y diseñados para vuelos de largo recorrido y equipados con cabinas más espaciosas para las más de 12 horas de vuelo del trayecto.

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Este inicio de la ruta con Argentina coincide con la conmemoración del centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, unió por primera vez España y Suramérica y cuyo legado inspira el nombre de la compañía.

Para la aerolínea, la nueva ruta es un hito dentro de su plan de crecimiento, ya que supone la confirmación de su capacidad para competir con éxito en "uno de los mercados más exigentes y estratégicos del transporte aéreo entre Europa y Latinoamérica".

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"La buena acogida demuestra que una compañía de pequeño tamaño puede ganar cuota de mercado y fidelizar pasajeros en un corredor históricamente dominado por grandes operadores, algo que no resulta sencillo en el actual entorno de fuerte competencia", ha valorado, además.