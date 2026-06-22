Obispos creen que la visita del Papa ha unido más que el Mundial de Fútbol: "La fe es mucho más profunda que la afición"

Obispos españoles creen que la visita apostólica del Papa León XIV a España ha unido a la población española "más" que la Copa Mundial de Fútbol que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

"La fe es mucho más profunda que la afición al fútbol. Es decir, la fe nos toca toda la vida, nos toca el alma y sentirnos unidos en la fe es muy grande", ha asegurado el obispo de Solsona, Francisco Conesa, este lunes, en declaraciones a Europa Press, preguntado por si la visita del Pontífice ha unido más a los españoles que el propio torneo de fútbol.

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Así se ha pronunciado antes de participar en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra hasta este martes en Madrid, y en la que los prelados harán balance del viaje de León XIV.

Conesa ha puesto de relieve la unidad que concitó su discurso en el Congreso de los Diputados, un texto que "hay que repasar muchas veces", a su juicio, porque es "muy profundo y va a las líneas fundamentales: la ética por encima de la política, la dignidad de la persona, el respeto a la vida humana, la libertad religiosa", unos "temas fundamentales en una democracia".

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En conjunto, Conesa ha asegurado que la visita ha sido "extraordinaria" y que "calará en toda la sociedad española". "Los cristianos han reaccionado muy bien, tanto en Madrid como en Barcelona y en Canarias. Ha sido una presencia y un entusiasmo muy grande, y salen reconfortados", ha enfatizado.

Además, ha puesto de relieve "la diversidad de actos", en "la Sagrada Familia, con los inmigrantes, en la prisión o con los jóvenes". "Ha cumplido la misión de confortar en la fe a los cristianos", ha recalcado.

Por su parte, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha indicado a Europa Press que Prevost ha dejado "una grata impresión" y que "en un momento de gran polarización en todos los sentidos, ha expresado lo que es la doctrina social de la Iglesia y, en definitiva, el Evangelio" de una forma "muy clarividente", con "una gran sencillez y proximidad".

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UN DISCURSO "NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

"Esto es lo que se ha reflejado, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, porque ha dicho todo lo que podía decir. No ha sido un discurso ni de derechas ni de izquierdas, sino todo lo contrario, o sea, un discurso que ha manifestado, pues, lo que es el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, y ha sido aplaudido por todo el mundo", ha ensalzado.

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A su vez, ha destacado que León XIV ha llegado en un momento en el que hay "una falta de referentes sociales, éticos, morales, políticos, a nivel mundial". "Una voz como la del Papa, pues, es escuchada, también por esto, porque años atrás había grandes referentes políticos o sociales, y en estos momentos, a nivel mundial, hemos quedado como hemos quedado", ha abundado.

En este sentido, ha asegurado que el mensaje del Papa "ha ido más allá de los de dentro de la Iglesia" y aunque no ha querido ahondar en comparaciones futbolísticas, ha admitido que "ha unido" a la gente "en gran manera" al igual que el Mundial. "Ciertamente, ha sido un baño de masas", ha enfatizado.

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También el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, coincide en que ha movido más afición que el torneo de fútbol y resume el viaje del Papa León XIV con un solo adjetivo: "Maravilloso".

Tal y como ha precisado el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, sobre la comparación con el fútbol, "a cada uno le motiva una cosa", pero en cualquier caso, ha remarcado que están todos "muy contentos" y queda "un mensaje de comunión y un mensaje de intentar evitar polarizaciones".

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