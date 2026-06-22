La checa Marketa Vondrousova, suspendida cuatro años por negarse a realizar una prueba antidopaje

La tenista checa Marketa Vondrousova, de 26 años, fue sancionada con cuatro años de suspensión por negarse a realizar una prueba antidopaje el pasado 3 de diciembre de 2025, por lo que no podrá jugar hasta junio de 2030.

"Un tribunal independiente ha sancionado a la tenista checa Marketa Vondrousova con cuatro años de suspensión por negarse a someterse a un control antidopaje en diciembre de 2025", anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés).

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La suspensión de Vondrousova finalizará el 21 de junio de 2030. Mientras dure la sanción la tenista no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por la ITF, la WTA, la ATP, los Grand Slams o cualquier federación nacional.

Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y subcampeona de Roland Garros en 2019, no entregó una muestra cuando fue notificada por un agente de control antidopaje durante un intento de control fuera de competición en su domicilio, alrededor de las 20.00 horas del 3 de diciembre de 2025.

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Según las normas antidopaje, la sanción cuando un jugador se niega a someterse a un control debe ser igual que si hubiera dado positivo. "El objetivo es garantizar que nadie que se dopa pueda cumplir una suspensión más corta simplemente por negarse a someterse al control", explicó la entidad.

La directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse, reconoció que entiende que el proceso de control "resulta incómodo" y "supone una carga adicional para las jugadoras", pero defendió que "es esencial para proteger la competencia leal".

Durante la vista, Vondrousova presentó explicaciones en las que destacó que el estrés y su "delicada" salud mental, según el comunicado de la ITIA, habían afectado a su toma de decisiones, además de sus preocupaciones por su seguridad. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas "no ofrecían una justificación convincente" para la negativa a someterse a la prueba.

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Moorhouse relató que "los controles imprevistos son una herramienta esencial para proteger el deporte limpio". "El tribunal respaldó en última instancia ese principio. Este caso es un importante recordatorio de que los jugadores pueden ser sometidos a controles en cualquier momento y en cualquier lugar, y que negarse a ellos conlleva un riesgo significativo", advirtió.

Vondrousova, la ITIA y la Organización Nacional Antidopaje de Chequia tienen ahora derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Y se pondrá a disposición de la tenista apoyo independiente y confidencial para su bienestar.