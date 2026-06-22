Los portales inmobiliarios aprecian señales de moderación en el mercado hipotecario

El mercado hipotecario español mantiene una evolución positiva y continúa registrando niveles elevados de actividad, aunque comienza a mostrar señales de moderación tras el impulso registrado durante los últimos meses por la mejora de las condiciones de financiación, según han resaltado los portales inmobiliarios tras la publicación este lunes de la estadística de hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el mercado hipotecario "mantiene una evolución positiva, aunque empieza a mostrar signos de moderación", después de que en abril se constituyeran algo más de 40.000 hipotecas sobre vivienda, una cifra que sigue situándose en niveles elevados para este mes pese a que el crecimiento interanual se ha reducido al 2,3%.

PUBLICIDAD

En una línea similar, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha destacado que la actividad hipotecaria mantiene un elevado dinamismo y que el crédito sigue fluyendo gracias a unas condiciones de financiación que continúan siendo atractivas para los compradores.

No obstante, Matos considera que el mercado está entrando en una nueva fase del ciclo hipotecario caracterizada por una mayor moderación. En su opinión, las entidades financieras están comenzando a ajustar sus estrategias comerciales y empiezan a adoptar posiciones más prudentes ante la evolución de la política monetaria.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director general de idealista/hipotecas, Juan Villén, ha afirmado que los datos de abril mantienen la tendencia ligeramente positiva observada en los últimos meses, aunque ha advertido de que los tipos de interés comienzan a mostrar una tendencia al alza que continuará durante los próximos meses.

Según Villén, este escenario está impulsando las hipotecas mixtas frente a las fijas, ya que permiten reducir las cuotas durante los primeros años.

LA FALTA DE OFERTA Y LOS PRECIOS MARCARÁN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

De cara a los próximos meses, los analistas consideran que la evolución del mercado dependerá cada vez menos del coste de financiación y más de los desequilibrios estructurales del mercado residencial.

En este sentido, Font ha advertido que la insuficiente oferta de vivienda seguirá ejerciendo presión sobre los precios y limitando el acceso al mercado, lo que previsiblemente mantendrá contenida tanto la actividad de compraventa como la concesión de nuevas hipotecas.

PUBLICIDAD

Matos ha coincidido en que el elevado nivel de los precios está tensionando la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda y ha apuntado que el mercado se encamina hacia una fase de estabilización tras varios años de intensa actividad.

Por su parte, Villén recomienda cerrar cuanto antes las condiciones de la hipoteca al prever un escenario de precios al alza tanto en las hipotecas fijas como en las mixtas y variables durante los próximos meses.