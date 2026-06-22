Leo Messi: "Está espectacular cómo se dio, disfruto de jugar y pasarlo bien en el campo"

El delantero de la selección argentina Leo Messi calificó de "espectacular" como se había dado la victoria de este lunes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Austria, con un doblete que le convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, y aseguró que él quiere "pasarlo bien en el campo".

"La verdad es que está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penalti, que pude haber aumentado, pero si lo marcaba quizás no llegaba a los otros dos tampoco, así que nunca se sabe, pero estoy feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo", señaló Messi tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la cadena 'TyC Sports'.

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El '10' sintió "felicidad por el triunfo, que fue muy duro". "Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad en el que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos. Estoy feliz por el resultado, la clasificación y porque para nosotros sumar seis puntos nos permite tener una semana más tranquila", apuntó.

"Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, pero no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño, pero aún así se hizo un partido muy difícil, en el que había que jugar muy rápido y por momentos lo hicimos", añadió al respecto.

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Messi dejó claro que "lo importante era la clasificación" y que "siempre" está en los planes del equipo "ganar todos los partidos". "Somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, no es fácil y hay que demostrarlo dentro de la cancha, hoy se hizo", remarcó.

El capitán de la Albiceleste recordó que "cuando este grupo se junta disfruta de estar juntos y de darle este tipo de alegrías a la gente". "Es pasito a pasito, es largo, difícil y tenemos que prepararnos como nos preparamos cada partido", apuntó el delantero del Inter Miami.

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"Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y de pasarlo bien dentro del campo. Hubo un momento en el que estaba con mucha bronca con el penalti, pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante", sentenció Messi.