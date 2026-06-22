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Leo Messi es ya el máximo goleador de la historia de los Mundiales

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El delantero argentino Leo Messi se ha convertido este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 dianas, gracias a su doblete frente a Austria (2-0), que le ha permitido deshacer el empate con el alemán Miroslav Klose (16).

Tras su 'hat-trick' frente a Argelia (3-0), el exfutbolista del FC Barcelona y jugador del Inter Miami añadió dos nuevos goles (min.38 y 95) a su colección, reponiéndose a un penalti fallado en el minuto 5, y se sitúa como el máximo artillero de esta edición (5).

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Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo, marcó su primer tanto mundialista en Alemania 2006 frente a Serbia (6-0). Se quedó sin anotar en Sudáfrica 2010, pero volvió a ver puerta en Brasil 2014 ante Bosnia y Herzegovina (2-1), Irán (1-0) y Nigeria (3-2), en este último por partida doble.

De Rusia 2018 se marchó con un solo gol, ante Nigeria (2-1), y en Catar 2022, donde Argentina se proclamó por tercera vez campeona del mundo, firmó siete: ante Arabia Saudí (1-2), México (2-0), Australia (2-1), Países Bajos (2-2), Croacia (3-0) y Francia (3-3), con un doblete en la final frente a este último.

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Tras Messi y Klose, el brasileño Ronaldo Nazario cierra el podio de todos los tiempos con 15 dianas. El francés Kylian Mbappé, que marcó dos goles en la victoria ante Senegal (3-1), es el cuarto goleador histórico del torneo, con 14.

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