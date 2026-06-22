Leo Messi es ya el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El delantero argentino Leo Messi se ha convertido este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 dianas, gracias a su doblete frente a Austria (2-0), que le ha permitido deshacer el empate con el alemán Miroslav Klose (16).

Tras su 'hat-trick' frente a Argelia (3-0), el exfutbolista del FC Barcelona y jugador del Inter Miami añadió dos nuevos goles (min.38 y 95) a su colección, reponiéndose a un penalti fallado en el minuto 5, y se sitúa como el máximo artillero de esta edición (5).

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Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo, marcó su primer tanto mundialista en Alemania 2006 frente a Serbia (6-0). Se quedó sin anotar en Sudáfrica 2010, pero volvió a ver puerta en Brasil 2014 ante Bosnia y Herzegovina (2-1), Irán (1-0) y Nigeria (3-2), en este último por partida doble.

De Rusia 2018 se marchó con un solo gol, ante Nigeria (2-1), y en Catar 2022, donde Argentina se proclamó por tercera vez campeona del mundo, firmó siete: ante Arabia Saudí (1-2), México (2-0), Australia (2-1), Países Bajos (2-2), Croacia (3-0) y Francia (3-3), con un doblete en la final frente a este último.

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Tras Messi y Klose, el brasileño Ronaldo Nazario cierra el podio de todos los tiempos con 15 dianas. El francés Kylian Mbappé, que marcó dos goles en la victoria ante Senegal (3-1), es el cuarto goleador histórico del torneo, con 14.