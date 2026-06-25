La crisis de desapariciones en México pelea por visibilizar su lucha en fiesta del Mundial

Ciudad de México, 24 jun (EFE).- La euforia mundialista y la crisis de desapariciones se encontraron este miércoles en la Ciudad de México, donde familiares de personas desaparecidas realizaron una serie de movilizaciones en el marco del partido de esta noche entre las selecciones de México y Chequia.

En Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad, transformada este día en un corredor mundialista con pantallas gigantes, aficionados y activaciones para seguir el partido, la fiesta futbolística compartió espacio con una crisis nacional que acumula más de 133.000 desapariciones.

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A unos metros de las pantallas, familiares de personas desaparecidas pateaban un balón entre fichas de búsqueda y fotografías de sus seres queridos.

Mediante una "cascarita", como se conoce en México a los partidos informales de fútbol, los activistas se reunieron para disputar otro partido: el de la visibilidad de una crisis que permanece abierta.

“Queremos que hoy gane México pero queremos que deje de ser campeón en desaparición”, dijo una activista al megáfono, mientras narraba el partido callejero.

A unos pasos, Nancy Mendoza, -hermana de José Ricardo Mendoza Martínez, desaparecido desde 2024 en Ciudad de México-, explicó a EFE que el objetivo es “aprovechar el margen del Mundial” para recordar que su lucha “sigue viva”.

Para ello, detalló, los colectivos de búsqueda convocaron a una jornada de protesta que comenzó al medio día con una concentración en el Monumento a la Revolución, donde cantaron una versión adaptada de ‘Cielito Lindo’.

“Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando”, dice un fragmento de la canción.

Además, paralelo a la “cascarita”, las familias realizaron una marcha hacia el Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido.

“Queremos que vean esta realidad que es paralela a la fiesta”, agregó Jorge Verástegui González, -quién busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en 2009 en Coahuila (norte)-.

El hermano buscador afirmó que eso es lo que muestra su protesta, “que México es un país dual, que puede haber fiesta y también una protesta por la búsqueda de las personas desaparecidas”.

E insistió en que su protesta no es en contra del fútbol, pero que la vitrina del Mundial es un “recurso” para hacer escuchar sus demandas.

Además, los familiares lamentaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aún rechace reunirse con los colectivos, aunque recientemente recibió en Palacio Nacional a un pato, una mascota que ha causado sensación por vestir la camiseta de México.

“Minimizando nuestras acciones deja ver que no es un tema prioritario para la presidenta y que le ha sido incómodo y no sabe cómo afrontar”, dijo Verástegui.

La crítica surge después de que el pato 'Merlín', embajador oficial del Mundial en Ciudad de México, elegido por la FIFA, se colara en una conferencia matutina de Sheinbaum tras volverse viral en redes sociales.

La jornada dio continuidad a las protestas iniciadas durante la apertura del Mundial, cuando miles de personas intentaron llegar al Estadio Ciudad de México pero fueron contenidas por un fuerte operativo policial.

Los colectivos de búsqueda, que preparan acciones en torno al torneo desde hace meses, habían anunciado su intención de visibilizar la crisis de desapariciones ante aficionados y medios internacionales.

Actualmente, México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Ante ello, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU busca llevar a la Asamblea General la crisis de desapariciones en México, al considerarlas "crímenes de lesa humanidad", lo que ha sido reiteradamente rechazado por el gobierno. EFE

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