China pide consolidar "alto el fuego total" entre Irán y EEUU y abrir "cuanto antes" Ormuz

Pekín, 25 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo este miércoles por la noche una conversación telefónica con su par paquistaní, Ishaq Dar, en la que pidió consolidar el "alto el fuego total" entre Irán y Estados Unidos y "restablecer cuanto antes" la navegación normal por el estrecho de Ormuz.

Durante la llamada, que tuvo lugar a petición de Islamabad, Wang indicó que el memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Teherán y Washington "responde a los intereses fundamentales y de largo plazo de Irán, así como a las expectativas generales de la comunidad internacional".

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"La parte china está dispuesta a apoyar con firmeza, junto con todas las partes, que las negociaciones sigan avanzando al margen de las interferencias", afirmó el ministro, según un comunicado de la Cancillería china.

En cuanto a las disposiciones relativas al estrecho de Ormuz, Wang señaló que estas "deben respetar tanto la soberanía y los derechos e intereses legítimos" de los Estados ribereños como "ajustarse a las prácticas internacionales y al deseo común de todos los países".

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El titular chino de Exteriores también recalcó que Oriente Medio "no puede volver a convertirse en una arena de la rivalidad entre las grandes potencias ni en una víctima de la geopolítica", y agregó los países de la región "deben mantener una verdadera autonomía estratégica y tomar realmente las riendas de su propio destino".

"El núcleo de los problemas de Oriente Medio sigue siendo la cuestión palestina, por lo que la parte china hace un llamamiento a los países de la región a forjar una voz más unánime y a adoptar acciones más coordinadas en la resolución de la cuestión palestina", aseveró Wang.

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Por su parte, Dar agradeció a Pekín su "firme y constante apoyo" a los esfuerzos de mediación de Pakistán en las negociaciones.

"La parte paquistaní espera seguir coordinándose y colaborando estrechamente con la parte china para desempeñar conjuntamente un papel constructivo en la consecución de una paz y una estabilidad duraderas en la región", aseguró Dar.

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos y que también han sido objetivo de ofensivas iraníes.

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Pekín ha defendido de forma constante una salida negociada, ha reclamado un alto el fuego y ha insistido en la necesidad de restablecer la libre navegación en Ormuz, una vía especialmente sensible para China, dado que por ella transita alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas. EFE