Cámara de Industrias uruguaya pide medidas al Gobierno por situación operativa del puerto

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Montevideo, 14 ago (EFE).- La Cámara de Industrias del Uruguay pidió al Poder Ejecutivo que adopte medidas inmediatas ante la "delicada situación operativa" del Puerto de Montevideo y apuntó que el crecimiento social y económico del país sudamericano depende también de una terminal eficiente.

El pasado fin de semana, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto no recibió camiones tras la decisión del sindicato de trabajadores de parar sus actividades, algo que ya había ocurrido en julio y que generó preocupación a nivel del Gobierno.

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Este viernes, TCP (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) informó que la atención sería hasta las 19:00 hora local (22:00 GMT) debido a que el sindicato convocó a una asamblea para informar a sus afiliados sobre la negociación del convenio colectivo con la empresa.

"En ese momento señalamos las contradicciones que existen entre los esfuerzos del país por abrir nuevos mercados externos y mantener cerrada nuestra principal vía de comercio internacional; o en promover leyes para mejorar la competitividad mientras se permite la paralización del puerto", señaló en esta jornada la Cámara de Industrias en un comunicado.

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En ese sentido, dijo que toda política pública será inútil si el Puerto de Montevideo no funciona "con la fluidez y garantías que exige el dinamismo del comercio mundial".

"A un problema de competitividad, pérdidas económicas e incumplimientos comerciales se suma la pérdida de credibilidad internacional de Uruguay para sus negocios e inversiones. La situación es crítica y no admite más demoras. El crecimiento social y económico del Uruguay depende también de un puerto eficiente", detalló.

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Finalmente, enfatizó que es "urgente" que el Poder Ejecutivo adopte medidas inmediatas para solucionar el problema y evitarlo en el futuro, "sin esperar la finalización de una negociación entre partes "que reiteradamente caen en la conflictividad". EFE