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Elma Saiz señala que la regularización "va como estaba previsto" y critica a Prohens por "poner trabas"

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el proceso extraordinario de regularización de migrantes "va como estaba previsto" y ha criticado al Govern por "poner trabas".

A una semana de que acabe el proceso extraordinario y tras una reunión en Palma con las entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en el archipiélago, la ministra no ha concretado cuántas personas se han acogido a la medida y ha avanzado que se hará el balance cuando concluya.

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"Más allá de cifras, estamos hablando de la vida, de proyectos de vida de miles de personas que por fin van a salir de los márgenes, van a dejar de ser invisibles y van a tener derechos y obligaciones", ha indicado.

Ante el temor trasladado por algunas entidades a que un cambio de gobierno el próximo año revierta el decreto, la ministra ha contrapuesto el modelo del Gobierno central y algunas CCAA de ayudar a las entidades que colaboran en el proceso frente al de CCAA como Baleares que intentó paralizar el procedimiento por la vía judicial.

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((Habrá ampliación))

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