Agencias

El Parlamento rumano rechaza la investidura del nuevo Gobierno

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Bucarest, 22 jun (EFE).- El Parlamento rumano ha rechazado este lunes la propuesta de Gobierno presentada por el primer ministro liberal Adrian Vestea, por lo que son ya dos los intentos de formar Ejecutivo desde que el pasado mayo fuera destituido el Ejecutivo en una moción de censura de socialdemócratas y ultraderechistas.

Vestea recibió solo el apoyo de los 189 de los 465 diputados y senadores del Parlamento, 44 menos de lo que necesitaba para sacar adelante su propuesta de Gobierno.

"Me involucré en este proyecto con buenas intenciones. Consideré necesario responder a este desafío, lamento que no se haya podido materializar", declaró incluso antes de que se hiciera oficial el resultado de la votación, según informa la emisora Antena 3. EFE

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