(AMP) Muere a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de EEUU

Alan Greenspan, el influyente banquero central de Estados Unidos que marcó la política monetaria y el rumbo del dólar durante los casi 19 años que ocupó la presidencia de la Reserva Federal, ha fallecido este lunes a los 100 años de edad.

En un comunicado, su esposa durante los últimos 29 años, Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, ha confirmado el fallecimiento de Greenspan, en su casa, "a los 100 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson".

PUBLICIDAD

"Fue un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, y siempre fue honesto al reconocer sus errores", destaca el texto recogido por la cadena estadounidense.

Por su parte, la Reserva Federal de EEUU ha lamentado el fallecimiento de quien fuera el decimotercer presidente de la Junta de Gobernadores y ha expresado sus más sentidas condolencias a su esposa y a su familia.

"Sus contribuciones a la política monetaria y al pensamiento económico dejaron una huella imborrable en esta institución, en el ámbito económico en general y en el país", destaca el banco central estadounidense en un comunicado, donde señala que, durante sus años como presidente, guió a la Reserva Federal a través de periodos de importante expansión económica, así como de periodos de considerable tensión.

PUBLICIDAD

"Bajo su liderazgo, la Reserva Federal logró una era sostenida de estabilidad de precios que impulsó el crecimiento económico y contribuyó a afianzar la confianza pública en la institución", recuerda la institución, añadiendo que Greenspan aportó una rigurosa disciplina analítica a la formulación de la política monetaria y ayudó a establecer la credibilidad que sigue siendo uno de los activos más importantes de la Fed.

De su lado, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha lamentado el fallecimiento de Greenspan y ha señalado la "figura imponente" de quien fuera presidente de la Fed durante casi dos décadas.

'EL MAESTRO'.

Nacido en 1926, justo antes de la Gran Depresión, Greenspan tocaba el clarinete y el saxofón y asistió brevemente a la Escuela Juilliard, aunque finalmente se matricularía en la Universidad de Nueva York, donde se graduó 'summa cum laude' en Economía.

PUBLICIDAD

Antes de incorporarse a la Reserva Federal de EEUU, Greenspan fue presidente de la firma de consultoría Townsend-Greenspan, y dirigió el Consejo de Consejeros Económicos del presidente estadounidense Gerald Ford, además de ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Reforma de la Seguridad Social entre 1981 y 1983 para evitar la quiebra del sistema de pensiones.

Bajo la presidencia de Ronald Reagan, el economista asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en agosto de 1987, sucediendo en el cargo a Paul Volcker y teniendo que enfrentar a las pocas semanas, el 19 de octubre de ese mismo año, el conocido como 'Lunes Negro' de los mercados mundiales, cuando el índice Dow Jones registró una caída récord del 22,61%.

PUBLICIDAD

Greenspan, que sería apodado como 'el Maestro' se desempeñó como banquero central de EEUU durante prácticamente las dos décadas siguientes, encadenando cinco mandatos de manera consecutiva y cumpliendo su labor bajo cuatro presidentes distintos, incluyendo, además de Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, hasta su relevo en enero de 2006 por Ben Bernanke.

Al frente de la Fed, Greenspan lideró al banco central estadounidense a través de momentos especialmente difíciles, como la recesión de 1990 y 1991, relacionada con el fuerte aumento de los precios de la energía tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, y la recesión que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

PUBLICIDAD

Recordado por acuñar en 1996 la expresión "exuberancia irracional" para referirse al comportamiento especulativo de los mercados, Alan Greenspan fue una figura clave a la hora de dar forma al capitalismo estadounidense moderno al liderar la política monetaria desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la era digital, incluyendo el estallido de la burbuja 'puntocom' a principios del siglo XXI.

En este sentido, si bien su larga presidencia de la Fed incluyó uno de los periodos más prolongados de expansión económica de la economía estadounidense, reconocido como 'la Gran Moderación', sus críticos también apuntan que sus políticas, incluyendo la defensa de la desregulación financiera, contribuyeron a crear las condiciones que acabarían desembocando en la crisis financiera mundial de 2007-2008.

PUBLICIDAD

Sobre este asunto, Greenspan reconocería en una entrevista de 2007 con el programa "60 Minutos" de la CBS, que tardó en comprender la magnitud de las prácticas de riesgo en los préstamos subprime y en 2008, durante una comparecencia ante el Congreso, llegó a admitir "un fallo" en su marco conceptual, aunque en su libro de memorias, "La era de las turbulencias", defendería su política de bajos tipos de interés, ya que los beneficios justificaban el riesgo.