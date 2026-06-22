Decathlon destina más de 50 millones a primas, beneficios y formación de sus empleados en España en 2025

La multinacional de distribución de material deportivo Decathlon repartió en España más de 50 millones de euros durante 2025 en concepto de primas, bonus, reparto de beneficios mediante acciones, inversión en formación y paquetes de beneficios corporativos para sus colaboradores, según ha informado la compañía en un comunicado.

En el ámbito salarial, la empresa ha destacado que sus trabajadores en España acumulan una subida salarial superior al 15% en el último trienio, de acuerdo con lo pactado en su último Convenio Colectivo. En concreto, los incrementos salariales aplicados se situaron en el 5,5% en 2024, el 5% en 2025 y el 4% para el presente ejercicio de 2026.

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En lo que respecta a la formación y promoción interna, la firma del sector 'retail' invirtió un total de 270.000 horas destinadas a la capacitación de su plantilla a lo largo de 2025. Según los datos internos facilitados por la marca, el 89% de los colaboradores afirma "sentirse orgulloso" de pertenecer a la filial española.

Por otro lado, la política de beneficios de Decathlon contempla medidas de cobertura médica y bienestar desde el primer día de contratación, tales como seguro de vida, descuentos en compra de productos, cheques por nacimiento y convenios deportivos. Posteriormente, la propuesta se complementa con planes de pensiones con aportaciones de la empresa y compensación de seguros de salud.

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ACCIONES POR EL 50 ANIVERSARIO

La compañía ha enmarcado también estas cifras dentro de la iniciativa global 'The Decathlon Seed', anunciada el pasado 16 de junio coincidiendo con el 50 aniversario del grupo. Mediante esta inicitiva, Decathlon concederá 2.000 euros en acciones gratuitas o incentivos de activos a sus empleados a nivel mundial para incentivar el accionariado asalariado a largo plazo.

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Esta asignación global se consolidará tras un periodo de tres años, durante el cual su valor evolucionará en función del rendimiento financiero de la multinacional. Actualmente, más de 56.000 empleados en todo el mundo son accionistas de la corporación (el 54% de la plantilla global).

En el caso de la filial española, la tasa de participación en el accionariado de la empresa se eleva por encima de la media global, alcanzando al 64% de los colaboradores de Decathlon en España.

Fundada en 1976, Decathlon cuenta en la actualidad con una estructura internacional que supera los 100.000 colaboradores y una red comercial de más de 1.750 tiendas distribuidas en todo el mundo.