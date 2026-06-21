El presidente de Guatemala llega a Panamá para el bicentenario del Congreso Anfictiónico

Ciudad de Panamá, 21 jun (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, llegó este domingo a Panamá para participar en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la conmemoración de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en un intento de unir a los Estados americanos recién independizados.

El mandatario guatemalteco arribó sobre las 17.38 hora local (22.38 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde recibió un pasillo de honor, junto con la primera dama, Lucrecia Peinado.

Los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que, junto a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcarán unas jornadas de alto nivel en el país con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones la próxima semana.

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Además de Arévalo de León, también participa en el Bicentenario el presidente hondureño Nasry 'Tito' Asfura, el colombiano, Gustavo Petro, el ecuatoriano, Daniel Noboa, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Así como 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA. EFE

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