Predicción del clima en La Romana para antes de salir de casa este 22 de junio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, lee el pronóstico del tiempo en La Romana para las siguientes horas en este lunes.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 13%, con una nubosidad del 44%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 26 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 41%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en la noche.

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La predicción del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.