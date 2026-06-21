Clima en República Dominicana: temperatura y probabilidad de lluvia para San Francisco de Macoris este 22 de junio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para San Francisco de Macoris este 22 de junio.

La probabilidad de lluvia para este lunes en San Francisco de Macoris es de 55% durante el día y del 8% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 40% en el transcurso del día y del 48% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más cálidos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más frescos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.