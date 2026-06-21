Vicepresidente salvadoreño llega a Panamá para los 200 años del Congreso Anfictiónico

Ciudad de Panamá, 21 jun (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aterrizó este domingo en Panamá de cara a la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, esa reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en el itsmo en un intento de unificar a los Estados americanos recién independizados.

El vicepresidente salvadoreño arribó sobre las 17.44 hora local ( 22.44 hora GMT) al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y que sirve a la capital, minutos después de la llegada del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León y el hondureño Nasry Asfura.

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Panamá se convertirá la próxima semana en el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la OEA, dos eventos de alto nivel reunirá a más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.

Los presidentes Arévalo de León (Guatemala), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Asfura (Honduras) junto con el vicepresidente salvadoreño participarán en los actos en torno a la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico.

A ellos se sumarán 35 cancilleres, diez ministros, 113 embajadores y representantes de ocho organismos internacionales.

Mientras que en la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros y no asisten los presidentes y jefes de Estado.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA. EFE

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