Agencias

Trump arremete contra Meloni por no implicarse más en la guerra de Irán

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Washington, 21 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear. Durante décadas los hemos defendido, pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo", escribió el mandatario en su red Truth Social. EFE

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