Senador estadounidense Bernie Moreno destaca buena organización de elecciones en Colombia

Bogotá, 21 jun (EFE).- El senador estadounidense Bernie Moreno destacó este domingo en Bogotá la buena organización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en las que participa como veedor internacional.

"Está todo muy bien, lo tienen todo muy organizado. Esta decisión (la elección del sucesor del presidente Gustavo Petro) es una decisión solamente de la gente de Colombia", expresó Moreno a periodistas al recoger su credencial como veedor internacional de los comicios en los que participan el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que Moreno, de origen colombiano, validó "su credencial como observador internacional y continúa su recorrido junto a la Misión de Observación Internacional de Estados Unidos, siguiendo de cerca el desarrollo de la jornada electoral" en la capital colombiana.

El miércoles pasado, Petro advirtió que puede tomar decisiones contra el senador Moreno por celebrar la detención del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.

"Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones", manifestó Petro en su cuenta de X, en la que le exigió al senador que respete a Coral.

Moreno justificó el miércoles en X la detención de Coral, que se llevó a cabo el martes en el estado de Arizona y dijo: "No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!".

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El senador Moreno, republicano de Ohio, hizo parte de una misión de veeduría en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el pasado 31 de mayo.

El congresista norteamericano aseguró el sábado que las elecciones de hoy pondrán "a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano".

"Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana. Como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas", dijo Moreno en X. EFE

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