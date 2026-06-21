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Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombia en su cuenta de X

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, se impone con una ventaja de menos de 0,95 puntos porcentuales al izquierdista Iván Cepeda.

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta @ABDELAESPRIELLA en X. EFE

(foto)(video)

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