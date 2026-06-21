Miles de personas marchan para exigir la legalización de la marihuana en Brasil

São Paulo, 21 jul (EFE).- Miles de personas participaron este domingo en una marcha en São Paulo para exigir cambios en las políticas sobre la marihuana en Brasil, en una movilización marcada por consignas a favor de su legalización, el acceso a tratamientos medicinales con el cannabis y el fin de la llamada guerra contra las drogas.

Cargados con pancartas y vestidos con llamativos atuendos, activistas, investigadores, profesionales de la salud y simpatizantes de la causa, se dieron cita desde el comienzo de la tarde en la emblemática Avenida Paulista bajo el intenso sol que le dio la bienvenida al invierno.

PUBLICIDAD

Carteles de diferentes tamaños con la frase "Legalice ya!" se vieron a lo largo de la vía que también se tiñó de verde entre purpurina y humaredas dispersas por los participantes.

Algunos manifestantes, con pinta de carnaval, marcharon llevando en alto un enorme porro de unos seis metros de largo, mientras varios fumaban con desparpajo la hierba mientras pedían a viva voz por su legalización.

La marcha transcurrió en forma pacífica y se celebró en momentos que se debate en Brasil el futuro del cannabis, en medio de los avances en el área medicinal y las discusiones regulatorias sobre su cultivo y producción nacional.

En un manifiesto divulgado antes de la protesta, los organizadores de la Marcha por la Marihuana defendieron que la legalización del cannabis se aborde como un asunto de salud pública y derechos humanos, y no desde la represión criminal.

El documento también criticó el encarcelamiento masivo y la violencia asociados a la guerra contra las drogas, y abogó por modelos de regulación que contemplen criterios de reparación racial, equidad de género, justicia territorial e inclusión social.

Asimismo, los organizadores expresaron preocupación por una eventual concentración económica en un mercado regulado del cannabis y defendieron políticas que garanticen oportunidades para pequeños productores, comunidades tradicionales y grupos afectados por décadas de prohibición.

La Corte Suprema de Brasil descriminalizó en 2024 la posesión de marihuana para uso recreativo y en enero de este año el Gobierno autorizó el cultivo de cannabis medicinal para que empresas realicen investigaciones científicas. EFE

(foto)