El español Toni Bou arrasa en Italia y mantiene su pleno en el Mundial

El piloto español de trial Toni Bou (Honda) firmó un nuevo doblete de victorias en el Gran Premio de Italia, como viene haciendo esta temporada en el Mundial de TrialGP, para reforzar su liderato en busca de un nuevo título.

El del Repsol Honda HRC, 39 veces campeón del mundo, cerró la tercera ronda de la temporada con un nuevo doblete. En la primera carrera, Bou completó el recorrido sin sumar ningún punto de penalización y únicamente cometió cometido un error en la zona 10.

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El piloto de la Montesa Cota 4RT lideró la clasificación desde el comienzo y, posteriormente, en la 'Super Pole', Bou volvió marcar el mejor tiempo, asegurándose la posición de privilegio para afrontar la segunda carrera del día donde completó una actuación impecable.

El catalán tiró de experiencia y con ocho puntos de penalización se llevó un nuevo triunfo. Con esta nueva victoria, Bou continúa al frente de la clasificación general, ampliando aún más su ventaja en el Campeonato con un total de 240 puntos, por delante de su compañero Gabriel Marcelli (170).

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"Estoy supercontento con el resultado de hoy. Desde Andorra que hicimos un cambio de moto, me siento mucho más cómodo compitiendo. Quiero agradecer al equipo, porque este invierno hemos trabajado mucho para tener estas sensaciones y todo está funcionando muy bien. Queda aún más de la mitad del campeonato y esto es solo el inicio. Tenemos acumulados muy buenos puntos en el campeonato, así que no se puede pedir más", comentó Toni Bou en declaraciones al servicio de prensa de Repsol Honda.