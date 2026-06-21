Gobierno de Nicaragua destaca el carácter "indoblegable e inclaudicable" de Ramiro Valdés

San José, 21 jun (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lamentaron la muerte del viceprimer ministro cubano Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la revolución de la isla, que falleció este domingo a los 94 años en La Habana, de quien destacaron su carácter "indoblegable e inclaudicable".

"Celebramos la vida digna y plena, entregada al pueblo, a la revolución cubana y a los pueblos luchadores del mundo; celebramos la vida honrosa de nuestro amigo, hermano y compañero, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, con quien tuvimos el honor de compartir en varias ocasiones allá en La Habana, y en nuestra Nicaragua", escribieron en una carta dirigida al líder cubano Raúl Castro y al presidente de la isla, Miguel Díaz Canel.

PUBLICIDAD

"Al celebrar su carácter, su condición de militante revolucionario, indoblegable e inclaudicable, evocamos su valentía, ese valor, y esa honra que conocemos en su glorioso pueblo, y en la llama eterna de la revolución cubana", continuaron.

Ortega y Murillo enviaron sus sentimientos fraternales y solidarios a la familia de Valdés, así como al pueblo y a las autoridades "indeclinables" de Cuba.

"En sus logros sabemos encontrar a Fidel, comandante, a Raúl, comandante, a los hijos de Martí que caminan con firmeza los rumbos y los horizontes de la revolución", agregaron.

En el mensaje de despedida, Ortega y Murillo dijeron que Valdés "vive", al igual que Fidel y Raúl Castro, en "todas las lecciones de gallardía infinita" y que "desde ellos el camino victorioso de esa revolución hermana que indudablemente seguirá venciendo".

PUBLICIDAD

El sitio oficialista Cubadebate resaltó la trayectoria de Ramiro Valdés como miembro de la expedición del yate Granma, su participación en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 junto a un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro (1926-2016), considerada la primera acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista, y después como integrante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra donde combatió junto a Ernesto 'Che' Guevara. EFE