De la Espriella lidera el conteo en Colombia con el 5,70 % de las mesas contabilizadas

Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella lidera el conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia cuando va el 5,70 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 405.378 votos, equivalentes al 50,70 %, mientras que el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene en el conteo parcial 382.066 votos (47,79 %). EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)