Mexicano desarrolla algoritmo para detectar daños estructurales ocultos en edificios

Ciudad de México, 21 jun (EFE).- Un investigador mexicano desarrolló un algoritmo capaz de detectar daños estructurales ocultos en edificios, puentes y otras obras civiles, una herramienta que busca reducir riesgos humanos y económicos en un país de alta actividad sísmica como México.

El método, denominado 'Rigideces Base', fue creado por Ramsés Rodríguez Rocha, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México, y permite ubicar zonas que han perdido rigidez en columnas o vigas sin recurrir necesariamente a una inspección visual, informó este domingo en un comunicado el IPN.

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La herramienta funciona mediante acelerómetros instalados en distintas partes de una construcción, que captan mediciones dinámicas después procesadas en Matlab.

Con esos datos, el algoritmo reconstruye un estado inicial sin daño, compara la respuesta de la estructura y determina qué elementos presentan afectaciones y en qué medida.

Rodríguez explicó que el sistema puede ayudar a decidir si un inmueble requiere reforzamiento o, en casos extremos, demolición, con el fin de evitar la pérdida de vidas y disminuir afectaciones económicas.

El investigador recomendó aplicar el algoritmo en edificios con 15 años o más de antigüedad, en construcciones sometidas a sismos de alta intensidad o en inmuebles que hayan cambiado de uso.

También ofreció al Gobierno de Ciudad de México usar el método en edificaciones como una aportación social.

México es uno de los países con mayor sismicidad del mundo por la interacción de las placas de Cocos, Rivera, Norteamérica, Pacífico y Caribe, lo que genera temblores frecuentes en el centro, sur y occidente del territorio.

El Servicio Sismológico Nacional reportó 33.499 sismos en 2024 y 40.256 en 2025.

Aunque la mayoría son de baja magnitud, los terremotos destructivos han dejado miles de muertos, colapsos, daños en vivienda, escuelas, hospitales, infraestructura hidráulica y patrimonio cultural.

El Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estimó que los sismos de 2017 causaron 481 fallecimientos y daños y pérdidas por 81.698 millones de pesos (4.538 millones de dólares).

Entre los mayores terremotos registrados en México destacan el de 1787 en las costas de Oaxaca, calculado en magnitud 8,6; el de 1932 en Jalisco, de magnitud 8,2; el de 1985 frente a Michoacán, de magnitud 8,1, y los de septiembre de 2017 en Chiapas, magnitud 8,2, y Puebla-Morelos, magnitud 7,1.

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El algoritmo del investigador del IPN está inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor. EFE