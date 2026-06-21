Kylian Mbappé: "El mejor es Messi, junto con Cristiano Ronaldo"

El delantero de Francia Kylian Mbappé dio el título del mejor del mundo a Leo Messi, "junto con Cristiano Ronaldo", antes de medirse este lunes contra Irak en la segunda jornada de un Mundial "impredecible" donde no deben "pensar demasiado en el futuro".

"Messi, sin duda. Es el mejor del mundo junto con Cristiano Ronaldo. Estoy haciendo todo lo posible, por mi parte, para mejorar y ayudar a mi equipo a ganar el Mundial. Lo demás es tema de debate para los periodistas", dijo este domingo en rueda de prensa, al ser preguntado sobre quién es el mejor delantero.

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Tanto el argentino, autor de un 'hat-trick' contra Argelia, como el francés, doblete ante Senegal, respondieron en el debut. Contra Irak, Mbappé cumplirá 100 partidos con la selección. "Siempre es un placer jugar para la selección nacional. No hay nada más importante que la selección. 100 es una cifra histórica. Sabía que Messi marcaría, siempre marca. Intentaré seguir marcando, pero lo más importante es ganar la Copa del Mundo", apuntó.

"Mantenemos la continuidad. Somos un equipo más ofensivo, es la evolución del enfoque del entrenador a lo largo de catorce años, sus métodos y la llegada de varios jóvenes talentos. Sabemos que el camino es largo. Solo hemos ganado un partido, tenemos un partido difícil. Intentamos no pensar demasiado en el futuro porque el Mundial es impredecible", añadió.

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Por otro lado, el jugador del Real Madrid fue preguntado por el estilo de su exequipo el París Saint-Germain. "Los equipos ganadores siempre inspiran. Los que ganan siempre tienen razón. Antes, el modelo era el estilo de posesión del Barcelona, luego el ataque de tres del Real Madrid, la intensidad del Bayern. Ahora, es la presión tras pérdida del PSG. Es cierto que los equipos ganadores siempre son un ejemplo para el mundo del fútbol", afirmó.

"Quiero hacer historia para mi país. Soy plenamente consciente de lo que significa un Mundial. Estoy aquí para disfrutar. Para saborear cada día. Sé que tengo talento, pero tengo que demostrarlo en el escenario más importante", añadió, sobre su misión.

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Por otro lado, Mbappé fue preguntado por las pausas de hidratación en el Mundial, que hacen casi que el torneo tengan cuatro partes. "Si mi equipo está dominando, digo que rompe el ritmo. Si hace calor, digo que estoy contento. No deberías pedirle a los jugadores su opinión sobre este tipo de cosas. Cuando hay reglas nuevas como esta, todo el mundo se queja siempre, la gente tarda en acostumbrarse", confesó.

Además, la estrella de Francia explicó su imagen viendo el entrenamiento de sus compañeros desde una tribuna superior. "No pienso necesariamente en ser entrenador. Simplemente soy un apasionado del fútbol. Me gusta ver los partidos, me gusta entenderlos. Siempre intento comprender lo que sucede", zanjó.

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