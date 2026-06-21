El PSD cierra filas en torno a Montenegro tras el revés de la reforma laboral en Portugal

Lisboa, 21 jun (EFE).- El Partido Socialdemócrata (PSD), la formación del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha cerrado filas este fin de semana en torno a su líder durante el 43.º Congreso Nacional, en una demostración de unidad interna que tiene lugar inmediatamente después del rechazo el pasado viernes en el Parlamento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La reunión del PSD, de centroderecha, concluye este domingo en Anadia (centro del país) marcada por las consecuencias políticas de la derrota sufrida por el Ejecutivo en la Asamblea de la República, donde la propuesta laboral fue rechazada por la oposición pese a los intentos del Gobierno de recabar apoyos para sacarla adelante.

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Lejos de abrir un debate interno sobre el liderazgo del primer ministro o la estrategia gubernamental, las intervenciones de dirigentes y militantes durante la jornada inaugural del sábado trasladaron una imagen de cohesión en torno a Montenegro, reelegido hace apenas unas semanas presidente del PSD con cerca del 95 % de los votos en unas elecciones internas en las que concurrió como candidato único.

En su discurso ante los delegados, Montenegro defendió la actuación de su Ejecutivo y reivindicó el papel del PSD como garante de la estabilidad política y económica del país. El primer ministro sostuvo que el Gobierno mantendrá su voluntad reformista y seguirá impulsando medidas destinadas a modernizar la economía portuguesa, pese a las dificultades para construir mayorías parlamentarias estables.

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La sesión inaugural estuvo dedicada principalmente al debate de la moción estratégica de la dirección, titulada "Trabalhar. Fazer Portugal Maior" ("Trabajar. Hacer Portugal más grande"), documento que fija las líneas políticas del partido para los próximos años y que sirvió de marco para respaldar la gestión del Gobierno y el liderazgo de Montenegro.

El congreso se celebra en un momento especialmente relevante para el PSD, que encabeza el Ejecutivo portugués desde 2024 y afronta una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y la necesidad de negociar con distintas fuerzas políticas para sacar adelante parte de su agenda legislativa.

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Durante la jornada también participaron destacados dirigentes socialdemócratas que defendieron la acción del Gobierno y apelaron a reforzar la posición del partido ante los desafíos económicos y políticos que afronta Portugal.

Los trabajos del 43.º Congreso Nacional del PSD concluirán este domingo con la elección de los órganos nacionales de la formación y la intervención de clausura de Montenegro, que previsiblemente aprovechará el cierre del cónclave para proyectar una imagen de unidad y continuidad tras el reciente revés parlamentario. EFE

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