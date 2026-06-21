El incendio de Estivella está estabilizado y se retiran los medios aéreos

El incendio de vegetación declarado este domingo en la localidad valenciana de Estivella se encuentra estabilizado, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

La evolución favorable del fuego ha permitido la retirada de los medios aéreos --hasta un total de cinco-- que se habían desplazado a la zona.

En las labores de extinción también intervienen cinco dotaciones y las BRIFO del Consorcio con cuatro unidades mando, además de cuatro unidades de bomberos forestales.

A petición de los dos anfibios movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el Puerto de Sagunto. Además, la Policía de la Generalitat ha procedido a cortar el acceso a la N234.