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Declarado un incendio forestal en el paraje Loma Alta de La Puebla que moviliza a dos helicópteros

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo 21 un incendio forestal en el paraje Loma Alta de La Puebla del Río (Sevilla) a las 16,00 horas, requiriendo de la intervención de un helicóptero ligero y otro semipesado.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, se ha desplegado por aire uns aviones con carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

En cambio, por tierra se ha desplegado un bulldócer, dos autobombas, dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones y dos agentes de medioambiente.

En contexto, se ha declarado otro incendio forestal en el término municipal hispalense de El Pedroso, ya estabilizado, que ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A-432 en ambos sentidos.

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