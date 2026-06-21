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De la Espriella se mantiene adelante en Colombia con 28,70 % de las mesas contabilizadas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella se mantiene al frente del conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia con el 50,43 % cuando va el 28,70 % de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibe 3.126.550 votos, equivalentes al 50,43 %, mientras que el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, obtiene 2.975.165 sufragios (47,99 %).

Con este resultado parcial, el ultraderechista aventaja al izquierdista por 151.385 votos.

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