Agencias

Trump advierte de que impondrá un peaje en Ormuz si no hay acuerdo con Irán en 60 días

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado de que no habrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, pero, de haberlo, será el que imponga Washington si en el plazo de 60 marcado no hay acuerdo con Irán.

"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo del alto el fuego de 60 días y no habrá peajes tras los 60 días, a menos que los imponga Estados Unidos si no se completa el acuerdo y por los servicios prestados", ha apuntado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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El mandatario estadounidense ha destacado que su país ha sido el "ángel de la guardia" de los países de Oriente Próximo "en el pasado, el presente y el futuro" y por ello considera adecuado este peaje "para la devolución de los costes".

Irán ha anunciado este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano mientras continúa abierta la vía diplomática. Las delegaciones de los dos países encabezadas por Mohamad Baqer Qalibaf por Irán y JD Vance por Estados Unidos se reunirán este domingo en Suiza.

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