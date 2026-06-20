Los campamentos inclusivos de verano de la ONCE convertirán en arquitectos a cerca de 500 alumnos con y sin discapacidad

La ONCE vuelve a impulsar este verano sus campamentos de integración, en los que participarán cerca de 500 menores de entre 6 y 17 años, con y sin discapacidad, y que se celebran entre el 21 de junio y el 27 de julio en diversos puntos de la geografía española.

Este año la temática de los campamentos gira en torno a la arquitectura sin barreras. Las personas participantes se convertirán en arquitectas que, a través de actividades prácticas y colaborativas, podrán imaginar, diseñar y construir sus propias creaciones.

El objetivo de esta nueva edición es despertar la curiosidad por el diseño y la construcción, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, y mostrarles cómo la arquitectura está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Con esta propuesta innovadora, la ONCE no solo pretende que descubran los principios del diseño y la construcción, sino también que desarrollen valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la resolución de problemas, mientras disfrutan de la naturaleza y fortalecen su autonomía personal.

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En el marco de la finalización de la Sagrada Familia en Barcelona, después de transcurridos 144 años del inicio de su construcción en 1882, los campamentos de arquitectura sin barreras de la ONCE serán una celebración de la creatividad, el diseño y la innovación.

Inspirados en este hito histórico, las actividades estarán orientadas a explorar los principios fundamentales de la arquitectura, poniendo un énfasis especial en la conexión entre el arte, la ciencia y la vida cotidiana.

Bajo el lema 'Imagina, diseña y construye', los campamentos ofrecerán una experiencia educativa y lúdica, fomentando el aprendizaje accesible, inclusivo y colaborativo.

La programación se centrará en el descubrimiento del diseño arquitectónico y la creatividad, estructurándose en torno a talleres prácticos y dinámicas interactivas relacionadas con los distintos aspectos de la arquitectura, incluyendo nociones de estructuras y materiales adaptados para despertar la imaginación. Además, habrá actividades diseñadas para fortalecer habilidades personales, como el trabajo en equipo, la autonomía y el pensamiento crítico.

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El campamento incorporará momentos dedicados a otras áreas de aprendizaje, convivencia y ocio, con actividades creativas, culturales, deportivas, recreativas e institucionales que enriquecerán la experiencia de las personas participantes.

Los campamentos de integración están dirigidos a estudiantes de 6 a 17 años, afiliados a la ONCE o no afiliados que estén siendo atendidos por los servicios educativos de la Organización. Asimismo, están abiertos a la participación de chicos y chicas sin discapacidad: familiares directos, compañeros de clase o amigos del mismo rango de edad.

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A través del amplio abanico de actividades programadas, la ONCE persigue diversos objetivos, entre ellos propiciar que las personas menores obtengan una mejor relación consigo mismas y con su entorno, fomentando el interés por la realización de actividades grupales y la colaboración en las tareas colectivas, y potenciar la creatividad, la autoestima, la autonomía y el desarrollo de habilidades.