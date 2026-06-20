Congresista electa colombiana denuncia ataque a tiros contra vehículo en que se desplazaba

Bogotá, 19 jun (EFE).- La congresista electa colombiana Verónica Estrada, del partido oficialista Pacto Histórico, denunció este viernes que el vehículo en el que se movilizaba recibió un disparo cuando transitaba por la carretera entre los municipios de Urrao y Betulia, en el departamento de Antioquia (noroeste).

"Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia. Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo", afirmó Estrada en un mensaje divulgado en redes sociales.

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La dirigente, que asumirá su escaño el próximo 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso, aseguró que ni ella ni las personas que la acompañaban resultaron heridas.

"Tanto mi equipo como yo estamos bien. Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos", agregó.

El hecho ocurre dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en la que se enfrentan el candidato del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y el aspirante del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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El caso se produce además en medio de las preocupaciones por la violencia política en el país. Hace poco más de un año, el precandidato presidencial del partido derechista Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en Bogotá y falleció en agosto pasado a causa de las heridas sufridas.

Asimismo, el mes pasado el senador Alexander López, también del Pacto Histórico, fue víctima de un intento de secuestro, según denunció entonces el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien alertó sobre los riesgos para los dirigentes políticos durante el actual proceso electoral. EFE

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