El zoológico de Miami recibe a su primer wómbat de hocico peludo sureño

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Miami (EE.UU.), 14 ago (EFE).- El zoológico de Miami anunció este viernes el nacimiento de un wómbat de hocico peludo sureño, el primero de esta especie registrado en la historia del zoológico y el único nacimiento exitoso de un ejemplar de esta especie en Estados Unidos este año.

La cría, una hembra conocida como 'Joey', nació previsiblemente el 19 de enero, de los padres primerizos Gordon, un macho de 8,5 años procedente del zoológico de Los Ángeles, y Adelaid, una hembra de 9,5 años llegada del zoológico de Brookfield (Illinois).

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Después de una gestación de aproximadamente 30 días, Joey nació y se desplazó hasta la bolsa materna, donde continuó desarrollándose durante un periodo de hasta seis meses y recientemente abandonó la bolsa marsupial de su madre, lo que ha permitido al público y a los cuidadores obtener sus primeros vistazos de la nueva integrante, según el zoo.

El wómbat de hocico peludo sureño (Lasiorhinus latifrons) es la menor de las tres especies de wombat existentes, todas son originarias de Australia, suele pesar entre 45 y 65 libras (20 y 29,5 kilogramos), explica un comunicado de prensa.

La especie habita principalmente en zonas secas de praderas y bosques, donde se alimenta de hierbas y otra vegetación, y se distingue por sus orejas relativamente grandes y su hocico ancho, cubierto de finos pelos.

Los wombats son marsupiales, lo que significa que las hembras crían a sus recién nacidos en una bolsa que, a diferencia de la de otros marsupiales como los canguros y los koalas, se abre hacia atrás lo que le permite reducir la entrada de tierra mientras la madre excava.

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Al ser marsupiales, la especie cuenta con un cuerpo robusto y posee garras fuertes que le permite excavar extensas redes de madrigueras y túneles, que pueden alcanzar cientos de pies de longitud, y que le ofrece sombra, refugio y protección frente a amenazas como los incendios forestales u otros animales.

Los wombats también cuentan con adaptaciones defensivas singulares, indicó el zoológico detallando que su parte posterior está reforzada por un duro cartílago que puede utilizarse para bloquear la entrada de la madriguera y protegerse de los depredadores.

Además, son los únicos mamíferos conocidos que producen excrementos con forma cúbica, una característica relacionada con la estructura y el funcionamiento de su intestino, según la información divulgada por el zoológico. EFE

(foto)