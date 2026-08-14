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La producción industrial de Colombia crece un 3,9 % en junio

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Bogotá, 14 ago (EFE).- El Índice de Producción Industrial (IPI) de Colombia creció un 3,9 % en junio frente al mismo mes del año anterior, anunció este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los cuatro sectores de este indicador registraron variaciones positivas, lideradas por el suministro de electricidad y gas, que presentó un incremento del 5,6 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (4,6 %), la industria manufacturera (4,1 %) y la explotación de minas y canteras (1,7 %).

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Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la extracción de hulla (carbón de piedra) (22,9 %), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (22 %) y la elaboración de bebidas (15,3 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la transformación de la madera y fabricación de productos de madera (-11,5 %), la extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,7 %) y la fabricación de productos textiles (-4,1 %).

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Durante el primer semestre del año, la producción industrial acumuló un aumento del 1,8 %, impulsado principalmente por el suministro de electricidad y gas, que creció un 4,4 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (3,7 %) y la industria manufacturera (1,6 %), mientras que la explotación de minas y canteras registró una caída del 0,2 %.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta junio, el IPI registró un crecimiento del 1,7 %, impulsado por la captación, tratamiento y distribución de agua, que aumentó un 3,8 %, el suministro de electricidad y gas (3,6 %) y la industria manufacturera (2 %), mientras que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos, con una caída del 1,4 %. EFE

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