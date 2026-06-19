Unos 50 mil espectadores disfrutan del Concierto de Verano de la Filarmónica de Viena

Sara Corsellas

Viena, 19 jun (EFE).- La Orquesta Filarmónica de Viena reunió este viernes a unos 50.000 espectadores en los jardines del Palacio de Schönbrunn con un Concierto de Verano que recorrió la ópera, la opereta, los musicales, el ballet y un variado repertorio sinfónico, con el barítono Bryn Terfel como solista.

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Al son de la 'Caballería Ligera' de Franz von Suppè, el director suizo Lorenzo Viotti se estrenó a la batuta del Concierto, como también hizo el bajo-barítono galés.

Terfel abrió su actuación con 'Son lo spirito che nega', de la ópera 'Mefistófeles', del pionero de la ópera italiana moderna Arrigo Boito, en una interpretación que combinó el canto con el silbido e invitó al público a responderle de la misma forma, antes de continuar con el Intermedio de 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini.

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Entre risas y ovaciones del público, Terfel volvió al escenario para interpretar 'Ehi! Paggio!', una variación desenfadada del nihilismo de Mefistófeles sobre el "honor" y la "nada", de Giuseppe Verdi.

Chaikovski también tuvo cabida en el recital: los filarmónicos vieneses interpretaron el 'Trepak', una danza tradicional de las culturas rusa y ucraniana que el compositor incorporó en 1892 al segundo acto del ballet 'El Cascanueces'.

Le siguió la música de la compositora afroamericana Florence Price, que volvió al repertorio de la Filarmónica tras aparecer por primera vez en el Concierto de Año Nuevo de este 2026 bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin, que modernizó el recital incorporando dos obras compuestas por mujeres.

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Así, Price logró un hueco en el encorsetado repertorio clásico de la institución vienesa, algo hasta ahora muy poco frecuente, con su 'Adoración', una pieza para órgano compuesta en 1951 y arreglada para orquesta de cuerdas por Elaine Fine.

El concierto continuó con la 'Straussiana' de Erich Wolfgang Korngold, con una polka, una mazurca en compás ternario y un vals de la ópera 'Ritter Pásmán', estrenada en 1892.

Con 'El oro del Rin' de Richard Wagner, la primera parte de la tetralogía 'El anillo del nibelungo', la Filarmónica conmemoró el 150 aniversario del estreno mundial del ciclo en Bayreuth, una localidad alemana con fuertes vínculos con la institución.

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En contraste a Wagner, le siguió 'Thais' de Jules Massenet, ambientada en el Egipto paleocristiano, con la pieza 'Meditación', que volvió al programa de la Filarmónica de Viena por primera vez en más de cien años.

Proyectadas en la pared del palacio de los Habsburgo, las sombras de cinco bailarines al son del 'Amanecer', la 'Pantomima', y la 'Danza General' de Maurice Ravel, que compuso a partir de su ballet 'Daphnis et Chloé'.

Bryn Terfel volvió a hacer reír al público con el cierre 'If I were a rich man', del musical 'El violinista en el tejado', bailando y cantando al ritmo de las palmas del público.

Los bises escogidos fueron 'Tico-Tico no fubá', de Zequinha de Abreu y 'Wiener Blut, Walzer, de Johann Strauss hijo.

La Filarmónica de Viena celebra su Concierto de Verano, de entrada gratuita, desde 2004, ante el barroco palacio de Schönbrunn.

Con este evento, que también se retransmite por televisión a más de 80 países, los filarmónicos retomaron la antigua tradición de hacer música en jardines "para hacer posible la música clásica para todos", como ya hacían grandes músicos como Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart.EFE

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