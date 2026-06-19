Primer ministro catarí llega a Bürgenstock como mediador pero sin fecha para negociaciones

El Cairo, 19 jun (EFE).- El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, llegó este viernes al complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad suiza de los Alpes, pero sin una fecha para el inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, de la que es mediador junto a Pakistán, y que estaba previstas para hoy.

El que es también jefe de la diplomacia del pequeño y rico país del golfo Pérsico se reunió en ese complejo con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, con el que analizó "los esfuerzos diplomáticos realizados para mejorar la seguridad y la estabilidad en la región, tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán", dijo el Ministerio de Exteriores catarí en un comunicado.

PUBLICIDAD

Durante la reunión, el político afirmó su "pleno apoyo" al inicio de las negociaciones entre las dos partes con el fin de "alcanzar soluciones duraderas a los problemas pendientes mediante el diálogo y medios pacíficos, de manera que se fortalezca la seguridad regional, se abran nuevos horizontes para la cooperación, el desarrollo y la prosperidad, y se alcancen los intereses comunes de los pueblos de la región y del mundo", según el comunicado, que no aporta más detalles sobre el encuentro.

El aplazamiento del inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán ha colocado una nueva capa de incertidumbre a la posibilidad de que este proceso tenga éxito y garantice una paz duradera entre ambos países, mientras los mercados reaccionan con decepción y el sector del comercio marítimo pide soluciones urgentes.

PUBLICIDAD

Los negociaciones han sufrido este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que han causado decenas de muertos y heridos, a pesar de que el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán comprende a ese país.

Así lo han señalado fuentes iraníes, que indicaron que la delegación iraní suspendió en el último minuto su viaje a Suiza por esa razón y que se informó de ello a la parte estadounidense y a los mediadores, Pakistán y Catar.

PUBLICIDAD

Suiza, país que actúa como "facilitador" de las condiciones logísticas y diplomáticas para que estas negociaciones tengan lugar, mantiene su dispositivo de seguridad alrededor del resort de Bürgenstock a la espera de que las partes transmitan oficialmente cuáles son sus planes.EFE

(foto)