Una investigación entre Colombia y Valencia analiza cómo proteger los bienes comunes frente a los "desafíos actuales"

La ciudad de València ha acogido este viernes la presentación de la investigación 'Retos para la gestión de los bienes comunes', un trabajo realizado entre Colombia y la Comunitat que analiza "los desafíos actuales vinculados a la gestión colectiva de recursos compartidos y plantea nuevas fórmulas de gobernanza para fortalecer su sostenibilidad y protección".

La jornada, organizada por Mundubat, Fensuagro, CCPV-COAG, ONGD Pankara Ecoglobal y Yanus, ha reunido en la Universitat Politècnica de València (UPV) a agentes vinculados a la defensa del territorio en un espacio de reflexión sobre el papel de los bienes comunes en un contexto marcado por las presiones urbanísticas, los retos ambientales y la necesidad de impulsar modelos de gestión más participativos.

PUBLICIDAD

"Este proyecto es el resultado de una colaboración de más de 10 años que llevamos trabajando con Fensuagro. Es una apuesta estratégica que hace nuestra organización para apoyar a organizaciones campesinas y organizaciones populares en su lucha por los derechos, en este caso, de las campesinas y los campesinos", ha explicado Nello Schisano, representante de Mundubat en la Comunitat Valenciana.

Los bienes comunes son recursos que no pertenecen a una sola persona, pero que son esenciales para el bienestar de toda la comunidad. El agua, el suelo y la biodiversidad son ejemplos de estos bienes. Su gestión compartida ha permitido conservar el entorno y asegurar su uso sostenible a lo largo del tiempo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hoy estos modelos son especialmente relevantes ante problemas como el cambio climático --altera los ciclos naturales, intensifica los fenómenos meteorológicos extremos y acelera la pérdida de biodiversidad-- o la presión urbanística, que modifica los espacios verdes y aumenta la contaminación, lo que implica una mayor demanda de recursos como el agua. En definitiva, son factores en riesgo por su disponibilidad y calidad para las generaciones presentes y futuras, explican los impulsores de la jornada en un comunicado.

La investigación que se enmarca dentro del proyecto de cooperación internacional 'Camino hacia la paz en Colombia-Fase II: fortaleciendo el campesinado en la difusión de agroecología y soberanía alimentaria', financiado por la Generalitat Valenciana.

"Este proyecto surge de la necesidad de dar una explicación técnica y más cuantitativa de los procesos que llevan a cabo los campesinos y las campesinas en Colombia desde los aspectos de la antropología y aportar capacidades para su gestión", ha expresado Guillermo Palau, investigador principal del proyecto.

PUBLICIDAD

El trabajo también busca fortalecer las capacidades organizativas y productivas de las comunidades campesinas colombianas en el contexto posterior a los acuerdos de paz, promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y la gestión sostenible de los recursos naturales como herramientas para la construcción de territorios más justos y resilientes.

Dentro del proyecto, el Centro de Investigación Ingenio (CSIC-UPV) -cuya misión principal es promover la comprensión de cómo la ciencia y la innovación interactúan con los procesos socioeconómicos, examinando su potencial y sus riesgos-, desarrolla una línea de trabajo centrada en el estudio del metabolismo de la producción agrícola en diferentes territorios de Colombia, concretamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

PUBLICIDAD

El estudio analiza la dependencia de las explotaciones agrarias de insumos externos, el origen de los fertilizantes y otros recursos, así como sus impactos ambientales y sociales. El objetivo es identificar prácticas que permitan avanzar hacia sistemas agrarios más sostenibles, resilientes frente al cambio climático y capaces de fortalecer la producción local.

Para ello, el equipo investigador estudia tanto experiencias desarrolladas por organizaciones campesinas colombianas como modelos de gestión consolidados en el territorio valenciano, favoreciendo un intercambio de conocimientos entre ambos territorios.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Uno de los objetivos principales ha sido poner el foco en el papel de las organizaciones campesinas que trabajan en la gobernanza de estos bienes comunes, como Fensuagro en Colombia, que desempeña una función clave en la articulación de redes de productores y comunidades rurales que trabajan conjuntamente para garantizar el acceso, la conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos compartidos.

PUBLICIDAD

"Este intercambio nos ha hecho comprender que somos dos realidades distintas, pero con muchos problemas comunes y aprendizaje por delante. Aquí hay mucha resistencia, mucho amor a lo que hace cada uno, y eso nos da muchas ideas de qué hacer", ha destacado Nury Martínez, presidenta de Fensuagro.

Según ha explicado durante la jornada Cristina Galiana, investigadora de Ingenio (CSIC-UPV), la gestión de bienes comunes como el agua o la fertilidad del suelo exige procesos de corresponsabilidad entre las personas usuarias. En este sentido, destaca que las experiencias valencianas de gestión colectiva del agua constituyen una referencia internacional que puede aportar aprendizajes valiosos para otros contextos agrícolas.

PUBLICIDAD

Entre las principales conclusiones del informe presentado este viernes destaca que, mientras bienes comunes de base natural como el agua, las semillas o el suelo son ampliamente reconocidos como recursos colectivos de los que depende el bienestar social y económico, otros elementos fundamentales para la sostenibilidad de la agricultura campesina y familiar, como las cadenas logísticas alimentarias, no suelen ser percibidos de la misma manera, pese a su carácter estratégico.

El estudio también pone de relieve la fortaleza de las iniciativas comunitarias de protección de bienes comunes en los territorios visitados, especialmente en relación con los nacederos de agua, las semillas criollas y las formas de organización colectiva, donde existe una implicación activa de las comunidades y mecanismos de gobernanza orientados a su conservación.

PUBLICIDAD