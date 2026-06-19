Senadora colombiana aliada de Petro rinde indagatoria en Corte por escándalo de corrupción

Bogotá, 19 jun (EFE).- La senadora colombiana Martha Peralta, del partido oficialista Pacto Histórico, compareció este viernes ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Antes de la diligencia, que se da en el contexto de las investigaciones por el direccionamiento de contratos y desvío de recursos públicos destinados a atender emergencias en el país, la congresista aseguró que afronta el proceso con disposición de colaborar con la Justicia y pidió garantías para el ejercicio de su derecho a la defensa.

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"Voy saliendo de mi casa para continuar hoy el proceso de indagatoria. Quiero decirles que estoy bien, con fuerzas y a exigir y a estar muy pendientes de que se me brinden todas las garantías y el respeto al debido proceso en este caso", manifestó Peralta en una declaración divulgada antes de acudir al alto tribunal.

Peralta, aliada del presidente colombiano, Gustavo Petro, agregó que continuará colaborando con la investigación y que está dispuesta a dar las explicaciones que requiera la Corte.

La senadora, que hace parte de la comunidad indígena wayúu, del norte del país, es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro del entramado de corrupción que salpicó a la UNGRD, una entidad que, según la Fiscalía y los testimonios de exdirectivos de la entidad, desvió millonarios recursos públicos mediante la adjudicación irregular de contratos.

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La apertura de la investigación contra Peralta se produjo tras los señalamientos hechos por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y por el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, quienes la vincularon con supuestas gestiones para favorecer contratos en el caribeño departamento de La Guajira.

Según las declaraciones conocidas por la Justicia, la congresista supuestamente recomendó personas cercanas para la ejecución de proyectos relacionados con el suministro y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua en esa desértica región del país.

Peralta ha negado -en reiteradas ocasiones- cualquier participación en ilícitos y sostiene que no intervino en la contratación de la entidad mientras que su abogado, Henry Montero, cuestionó las garantías procesales con las que se desarrolla el caso.

El jurista manifestó este viernes que pidió aplazar la diligencia de indagatoria, debido a que no ha tenido acceso completo al material probatorio incorporado al expediente.

"La senadora desconoce el alcance de las declaraciones de Olmedo y de Sneyder porque no estuvo en esa diligencia", señaló el abogado.

Montero explicó que la petición buscaba garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa, al considerar que para participar adecuadamente en una indagatoria es necesario conocer la totalidad de las pruebas recaudadas por la Corte. EFE