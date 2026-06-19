Merz pide a sus socios europeos pactar este año un presupuesto europeo más bajo

Bruselas, 19 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, insistió este viernes en que la propuesta del presupuesto de la Unión Europea (UE) que los Veintisiete están negociando para el periodo 2028-2034 es "demasiado alta" y pidió a sus socios poder alcanzar un acuerdo a lo largo de este año para poder planificar las partidas.

"Quiero que lleguemos a una decisión este año, creo que es importante, también para la previsibilidad del presupuesto de toda la UE", dijo Merz en declaraciones a la prensa, antes del inicio de la segunda jornada de la cumbre que los líderes europeos iniciaron el jueves en Bruselas y que hoy se centrará en esta cuestión.

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Los líderes europeos dedicarán su primera sesión de trabajo al Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034, sobre la base de la propuesta con cifras elaborada por Chipre como presidencia de turno de la UE, que recorta en un 2 % el borrador original que planteó la Comisión Europea el pasado verano, pero que todavía genera una profunda división entre las capitales.

Merz señaló que "la propuesta que está sobre la mesa es claramente elevada", por lo que consideró "necesario reducir las cifras" y reiteró su petición de "no contraer más deuda" porque "solo podemos gastar lo que tenemos".

Berlín quiere que el próximo presupuesto plurianual dedique menos recursos a la agricultura y la cohesión y más la defensa y la competitividad, explicaron fuentes del Gobierno alemán.

"Hay que presentar una nueva propuesta y después analizar la estructura de ingresos y gastos", dijo Merz quien recordó que otros Estados como Países Bajos, Austria o los nórdicos comparten esta postura, aunque reconoció que "no es la mayoritaria".

"Espero que hoy debatamos este tema tan controvertido en un espíritu de buena cooperación europea. Pero debemos debatirlo de tal manera que alcancemos un acuerdo común en la segunda mitad de 2026", manifestó.

Frente al grupo de países encabezados por Alemania, 16 Estados miembros que forman el grupo conocido como Amigos de la Cohesión -entre los que se encuentran España e Italia- piden como mínimo mantener el nivel de las ayudas agrícolas y regionales de las cuentas vigentes, para las que Bruselas contempla recortes desde el borrador original.

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Se prevé que los socios comunitarios sigan firmes en sus posiciones de cara a unas negociaciones que quieren concluir a finales de año, antes que comience un año marcado por las convocatorias electorales, especialmente las presidenciales en Francia. EFE