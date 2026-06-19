El líder golpista birmano concluye una visita a China marcada por el respaldo de Pekín

Pekín, 19 jun (EFE).- El líder militar birmano, Min Aung Hlaing, concluyó este viernes una visita de Estado de cinco días a China, en la que Pekín elevó el trato protocolario al régimen de Birmania y ambas partes pusieron el foco en la cooperación política, económica y de seguridad.

El líder golpista completó en la ciudad oriental de Hangzhou la última etapa de su agenda oficial en el gigante asiático, que incluyó reuniones con autoridades locales y visitas a firmas tecnológicas, informaron medios estatales chinos.

Min Aung Hlaing, investido presidente en abril tras unas elecciones celebradas entre diciembre y enero sin oposición real, llegó el lunes a Pekín invitado por el presidente chino, Xi Jinping, en su primera visita a China desde que asumió formalmente ese cargo.

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El militar ya había viajado a China el pasado septiembre, antes de asumir formalmente la presidencia, para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la localidad nororiental de Tianjin y al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, celebrado en Pekín, donde coincidió con mandatarios como el ruso, Vladímir Putin, o el norcoreano, Kim Jong-un.

La visita incluyó paradas en Pekín, Shanghái y Hangzhou, además de reuniones políticas y actos económicos con los que ambas partes destacaron los lazos de hermandad entre China y Birmania.

Durante su encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi aseguró estar "dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación" con el general birmano.

Pekín y Naipyidó, que establecieron relaciones diplomáticas hace 76 años, suelen presentar sus vínculos bajo los principios de coexistencia pacífica, igualdad entre Estados, beneficio mutuo y no injerencia, una fórmula que China reiteró durante la visita.

Xi aseguró que Pekín apoya a Birmania en la defensa de su soberanía e integridad territorial y en la búsqueda de una vía de desarrollo "adecuada a sus condiciones nacionales", en medio de la pretendida transición política del régimen birmano, que trata de recomponer su imagen internacional.

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El mandatario chino también pidió avanzar en proyectos clave bajo la premisa de "garantizar la seguridad" y continuar combatiendo el juego en línea, el fraude en telecomunicaciones, el narcotráfico y otras actividades delictivas.

En un contexto en el que Birmania se ha convertido en un foco regional de ciberestafas, China ha repatriado en los últimos años a miles de sospechosos de fraude desde el norte de Birmania, uno de los focos de las redes de estafas digitales que afectan a ciudadanos chinos.

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Durante su estancia en China, Min Aung Hlaing visitó China Railway Construction, un grupo chino especializado en construcción ferroviaria e infraestructuras, y se desplazó en tren de alta velocidad a las localidades orientales de Shanghái y Hangzhou, según medios estatales chinos.

El líder golpista también asistió a una cumbre de inversión y comercio entre Birmania y China y visitó la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, en una agenda centrada en infraestructuras, industria y cooperación económica.

China, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera terrestre con Birmania, mantiene un enfoque pragmático hacia su vecino, con vínculos con los generales, grupos rebeldes y la oposición prodemocrática, en un intento de preservar la estabilidad fronteriza y sus intereses económicos.

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El grupo activista Justice For Myanmar declaró a EFE que la visita demuestra la "complicidad" de Pekín con el régimen militar y denunció que la invitación china "otorga una falsa legitimidad" al general golpista. EFE