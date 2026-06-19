Junto a pérdida de movilidad, el deterioro respiratorio es "uno de los aspectos más determinantes" en ELA, según experta

La miembro del Área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y codirectora de 'SEPARPacientes', Ana Balañá Corberó, ha indicado que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) "suele identificarse por sus consecuencias sobre la movilidad, pero el deterioro respiratorio es uno de los aspectos más determinantes de la enfermedad".

"Detectar precozmente los cambios en la función respiratoria y actuar antes de que aparezcan complicaciones es fundamental para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes", ha manifestado con motivo de la celebración, este domingo, 21 de junio, del Día Mundial de esta patología. A juicio de esta sociedad científica, la citada es "una realidad frecuentemente desconocida".

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En este sentido, la SEPAR ha explicado que "se trata de una enfermedad neurológica" en la que "las complicaciones respiratorias constituyen la principal causa de muerte natural en estos pacientes y condicionan de forma decisiva su calidad de vida y pronóstico". Esta patología "neurodegenerativa progresiva" afecta "a las neuronas motoras responsables del control de los músculos voluntarios", ha incidido.

"A medida que avanza, compromete funciones esenciales, como la movilidad, el habla, la deglución y la respiración", ha continuado, para añadir que "en España se estima que alrededor de 4.000 personas conviven con esta enfermedad y que cada año se diagnostican cerca de 900 nuevos casos". En estas, "la afectación respiratoria aparece como consecuencia de la debilidad progresiva de los músculos encargados de la ventilación", ha manifestado.

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Al respecto, ha señalado que "aunque la velocidad de progresión puede variar entre pacientes, todos acabarán desarrollando algún grado de insuficiencia respiratoria crónica a lo largo de la evolución de la enfermedad". Por ello, es "imprescindible" un seguimiento especializado "desde las fases iniciales en Unidades multidisciplinares siempre que sea posible", ha aseverado.

En este contexto, ha divulgado que "uno de los primeros signos de deterioro suele ser la hipoventilación nocturna, que puede manifestarse mediante sueño no reparador, despertares frecuentes, cefaleas matutinas, somnolencia diurna o sensación de falta de aire". "Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, aparecen otras complicaciones igualmente relevantes relacionadas con la incapacidad para generar una tos eficaz", ha declarado.

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Así, ha afirmado que "la pérdida de fuerza muscular dificulta la expulsión de secreciones bronquiales, favoreciendo infecciones respiratorias, atelectasias y episodios de insuficiencia respiratoria aguda". Junto a ello, ha recordado que "la afectación de la musculatura bulbar altera la deglución y aumenta el riesgo de broncoaspiraciones, una de las complicaciones más frecuentes que pueden suponer situaciones de riesgo vital".

IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA

"La incapacidad para eliminar correctamente las secreciones respiratorias es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con ELA", ha insistido Balañá Corberó, quien ha subrayado ante ello que "la Fisioterapia respiratoria permite adaptar técnicas y dispositivos a cada fase de la enfermedad para mejorar la tos, facilitar el drenaje de secreciones y prevenir complicaciones potencialmente graves".

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En la misma línea, la SEPAR ha destacado "el conjunto de técnicas de los fisioterapeutas respiratorios", el cual "desempeña un papel cada vez más relevante". "El abordaje incluye técnicas para facilitar la eliminación de secreciones, educación en el uso de dispositivos de asistencia mecánica a la tos, manejo de la sialorrea y seguimiento de las alteraciones respiratorias derivadas de la afectación neuromuscular", ha explicado.

Además, ha subrayado que la ventilación mecánica domiciliaria constituye "uno de los tratamientos fundamentales en el abordaje respiratorio de la ELA". Esta está "indicada y supervisada desde las Unidades de Neumología" y "ayuda a tratar la insuficiencia respiratoria derivada de la debilidad muscular, mejora los síntomas, favorece el descanso nocturno y contribuye a prolongar la supervivencia".

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Por último, y tras sostener que es necesario "garantizar que todos los pacientes tengan acceso precoz a equipos multidisciplinares especializados capaces de abordar de forma coordinada las diferentes manifestaciones de la enfermedad", ha destacado lo oportuno del seguimiento "desde las Unidades de Neumología", algo "esencial" para "monitorizar la función respiratoria, indicar y ajustar la ventilación mecánica domiciliaria y anticiparse a las complicaciones derivadas de la insuficiencia respiratoria".