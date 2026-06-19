El Colegio de Abogados de Reino Unido suspende de forma interina al hasta ahora fiscal jefe del TPI, Karim Khan

El Colegio de Abogados de Reino Unido ha anunciado este viernes la suspensión de forma interina del hasta ahora fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, menos de dos semanas de que fuera suspendido en dicho puesto tras la finalización de un proceso disciplinario abierto a raíz de acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada.

"El abogado Karim Khan ha quedado suspendido del ejercicio de la abogacía por el presidente del Órgano Independiente de Decisión de la Junta de Normas del Colegio de Abogados (BSB)", ha indicado el organismo en un breve comunicado.

Así, ha explicado que "de conformidad con el reglamento de la BSB, la suspensión provisional deberá ser examinada por un Panel de Suspensión Provisional en una audiencia que se celebrará en las próximas cuatro semanas", ha señalado, antes de agregar que esta suspensión es efectiva desde este mismo viernes.

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Khan fue suspendido el 8 de julio como fiscal jefe del TPI, una decisión que quedará ahora en manos de la Asamblea de Estados Parte, órgano rector de la corte. El TPI afirmó que espera convocar una sesión especial "lo antes posible" para que el organismo pueda considerar el asunto, sin que por ahora haya una fecha asignada a tal fin.

El abogado británico ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones contra él por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a reiterase temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

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El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.

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