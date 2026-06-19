El Atlético de Madrid supera los 100 millones de seguidores en redes sociales

El Atlético de Madrid ha superado los 100 millones de seguidores en el conjunto de sus redes sociales, tras conseguir 14 millones este último año, ha confirmado este viernes en el club rojiblanco.

La comunidad digital colchonera, igual que su masa social de 160.000 socios, es muy joven; de hecho, el 77% de sus seguidores en redes sociales como Instagram, TikTok o X tiene menos de 34 años.

"Desde el club, queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros seguidores su apoyo diario en redes sociales. Su interacción y participación es indispensable para seguir construyendo juntos una comunidad dinámica, diferente y 100% rojiblanca", señaló la entidad en un comunicado.

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Para celebrar esta cifra, el Atlético de Madrid realizará promociones especiales en productos de su tienda, sorteos en sus perfiles y dinámicas con sus patrocinadores, sorpresas que irá desvelando en los próximos días.