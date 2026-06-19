Dado de alta el gobernador del Banco de Japón tras perderse una reunión clave

Tokio, 19 jun (EFE).- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, fue dado de alta este viernes tras una infección hepática, lo que allana el camino para su asistencia a la próxima reunión de política monetaria en julio, después de su ausencia en la sesión que tuvo lugar esta semana.

Según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo, Ueda tiene previsto presentarse en su oficina a partir del martes, mientras recibe tratamiento ambulatorio durante aproximadamente dos semanas.

Debido a su tratamiento médico, Ueda se perdió la reunión de política monetaria de dos días que tuvo lugar esta semana, dejando la decisión de elevar los tipos de interés al 1 %, el nivel más alto en 31 años, a los ocho miembros restantes del comité.

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El vicegobernador del BoJ Ryozo Himino presidió la sesión, mientras que el otro vicegobernador, Shinichi Uchida, ofreció una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que destacó que la decisión de subir los tipos respondía a los crecientes riesgos de inflación derivados del aumento del precio del crudo por la guerra en Irán.

El BoJ mantiene desde marzo de 2024 una senda de subidas de los tipos de interés para normalizar la política monetaria del país y estabilizar la inflación en el 2 %, después de años de tipos negativos para hacer frente a la deflación y el estancamiento de los salarios en el archipiélago. EFE

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