Los sindicatos califican de "éxito" la huelga en Iberdrola y reclaman un convenio que blinde salarios

CCOO de Industria ha calificado de "positiva" y de "éxito" la jornada de huelga de 24 horas convocada este viernes en Iberdrola junto a UGT FICA para exigir un convenio colectivo "justo" que reconozca la aportación de la plantilla a los resultados históricos de la compañía y garantice su poder adquisitivo.

Según el sindicato, las alrededor de 9.000 personas llamadas al paro en todo el Estado han respaldado mayoritariamente la protesta, que supone la segunda huelga de estas características en un año en la eléctrica.

Las organizaciones sindicales reclaman la recuperación del 19% de poder adquisitivo que cifran como perdido en los últimos cinco años, un salario "digno", una garantía salarial ligada al IPC y un "reparto justo" de los beneficios, frente a la propuesta de la empresa de incrementos con arreglo a "parámetros de empresa", que CCOO considera "una vergüenza" para la primera eléctrica europea y una de las grandes del Ibex.

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Los sindicatos recuerdan que Iberdrola obtuvo más de 6.285 millones de euros de beneficio en 2025 y subrayan que esos resultados récord "solo son posibles con el esfuerzo diario" de la plantilla.

La jornada de movilización, que se ha desarrollado pese a un contexto de altas temperaturas, se ha visto acompañada por concentraciones a las puertas de los centros de trabajo y por manifestaciones en Bilbao y Valladolid.

Además, se han celebrado protestas en Madrid, Ourense, Toledo, Valencia, Cádiz, Llanera (Asturias), Tarragona, Cáceres, Murcia, La Rioja, Landaben (Navarra), Motilla del Palancar (Cuenca) y Albacete, incluyendo una marcha que ha recorrido durante toda la mañana el centro de Bilbao y otra que ha concluido ante las Cortes de Castilla y León.

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