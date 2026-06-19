Los gimnastas colombianos Vera y Barajas ganan oro y plata en los Panamericanos de Río

Río de Janeiro, 19 jun (EFE).- Las promesas colombianas Camilo Vera y Ángel Barajas se adjudicaron este viernes las medallas de oro y de plata en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2026, disputado en Río de Janeiro, en el que dejaron al veterano estadounidense Yul Moldauer con el bronce.

Vera sumó 81.265 puntos tras disputar las pruebas de arzones, anillas, suelo, salto, paralelas y barra, y Barajas, que lideró la competición durante la mayor parte del tiempo pero sufrió una caída en barra, su último aparato, se quedó con 80.765 puntos.

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Moldauer fue tercero con 78.865 puntos y los canadienses René Cournoyer y Xavier Olasz, actual líder en el ránking panamericano, quedaron en cuarto y quinto lugar, con 78.398 y 75.698 puntos. EFE

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