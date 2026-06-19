La IA impulsa la demanda de Data Engineers y Full Stack Developers mientras caen los perfiles de soporte en España

Ante un panorama de transformación tecnológica impulsado por las herramientas de inteligencia artificial (IA) y automatización, la demanda de profesionales técnicos vinculados a datos y desarrollo, como Data Engineer y Full Stack Developer, está experimentando un alto crecimiento en España, en contraposición a los roles más tradicionales de profesionales vinculados a soporte e infraestructura, que están perdiendo peso en la industria.

Así lo recoge el estudio 'Tech Cities 2026' realizado por Expertis, la firma tecnológica de ManpowerGroup, que analiza la demanda de perfiles profesionales en el ámbito IT del país, y cómo ha evolucionado en un contexto en el que las herramientas de IA y la automatización continúan evolucionando.

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El estudio se enmarca en un momento en el que el mercado laboral continúa enfrentándose a la escasez de profesionales, uno de los mayores retos del sector tecnológico actualmente, como lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que afirma que en España existen más de tres ofertas de empleo tecnológico por cada profesional disponible.

Esto pone de manifiesto una brecha estructural entre las necesidades de las empresa y el talento disponible en España, un escenario que "condiciona la capacidad de crecimiento y competitividad de las organizaciones", como han valorado desde Expertis.

Teniendo esto en cuenta, los datos también reflejan que, tras unos años de fuerte crecimiento en todas las disciplinas tecnológicas, con una amplia demanda por parte de las empresas, el mercado atraviesa ahora una fase de "mayor moderación".

Así, en comparación con años anteriores, se ha identificado que las empresas españolas están demandando más perfiles vinculados a la gestión de datos, la IA y el desarrollo de soluciones digitales, en lugar de apostar por roles más tradicionales, vinculados a soporte e infraestructuras. Esto denota una demanda poco homogénea.

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DATA ENGINEER Y FULL STACK COMO PERFILES MÁS DEMANDADOS

Entre los perfiles más buscados por las empresas, destaca el rol de Data Engineer, que ha experimentado un aumento en la demanda del 42 por ciento entre 2023 y 2025, seguido del perfil de Full Stack Developer, con un aumento del 28 por ciento en este mismo periodo y del perfil Java Developer, que mantiene una tendencia positiva durante los últimos años, con un crecimiento del 6 por ciento.

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En contraposición, los roles vinculados a soporte e infraestructuras pierden peso, como es el caso del Técnico Informático, que ha registrado una caída del 20 por ciento en la demanda durante los últimos tres años y el Administrador de Sistemas, que ha descendido un 7 por ciento.

Según Expertis, la apuesta creciente por perfiles de datos y desarrollo se debe a una necesidad de las organizaciones de "transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica que aporte valor al negocio", así como desarrollar aplicaciones complejas. Igualmente, buscan dar respuesta a nuevos retos tecnológicos impulsados por digitalización e IA.

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Por tanto, ante la transformación general del mercado laboral, ocasionada por la IA y la evolución de las competencias, la directora general de Expertis España, Myriam Blázquez, ha matizado que "no se trata solo de incorporar tecnología, sino de rediseñar roles, formas de trabajar y modelos de liderazgo".

Al respecto, ha asegurado que las organizaciones que inviertan en aprendizaje continuo, en el desarrollo de habilidades humanas como la creatividad o el juicio ético, y en la construcción de equipos híbridos preparados para convivir con la IA, "serán las que marquen la diferencia en un entorno cada vez más competitivo e incierto".

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MADRID Y CATALUÑA CONCENTRAN EL 76% DE OFERTAS TECNOLÓGICAS

El informe deja ver igualmente la fuerte concentración territorial que existe respecto a los puestos ofertados en tecnología.

Al respecto, lideran las principales ciudades como Madrid, que acumula el 51,7 por ciento de las ofertas publicadas, seguida de Cataluña con el 24,4 por ciento. Es decir, ambas engloban el 76 por ciento de la oferta de empleo tecnológico en España.

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Frente a ello, otras regiones como Andalucía (8,12%) y la Comunidad Valenciana (7%), se quedan relegadas, reflejando una concentración poco repartida por el país.

LOS SALARIOS SE MANTIENEN POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

Por otra parte, el informe también recoge la situación de los salarios en este sector, que continúan situándose por encima de la media nacional en todas las regiones españolas.

Un ejemplo de ello es el caso de Andalucía, donde la diferencia de salario supera los 20.000 euros anuales con respecto a la media. De la misma forma destaca el País Vasco, que registra los salarios tecnológicos medios más altos, con 44.553 euros al año.

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Así, entre los perfiles mejor remunerados, el estudio apunta a los IT Architect, que alcanzan los 95.000 euros anuales al acumular más de siete años de experiencia, y los DevOps Engineer, que cuentan con una remuneración de entorno a 90.000 euros anuales.

FRENAR LA FUGA DE TALENTO

Finalmente, desde Expertis han reflejado cómo la presión de la competencia internacional "continúa favoreciendo la fuga de talento". Esto se debe a un contexto en el que mercados como Alemania y Francia ofrecen salarios tecnológicos "notablemente superiores" y, por tanto, impiden competir a las empresas españolas para atraer y fidelizar perfiles clave.

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Teniendo todo ello en cuenta, el informe concluye que, más allá de las condiciones salariales, la sostenibilidad del talento dependerá principalmente de la capacidad de las empresas para ofrecer buenas condiciones, con "entornos inclusivos, diversos y equitativos, donde las personas encuentren oportunidades reales de bienestar y desarrollo profesional".