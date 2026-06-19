Interpol alerta del aumento de la trata de personas usando plataformas digitales de pago

París, 19 jun (EFE).- La organización policial internacional Interpol llevó a cabo una operación en siete países europeos destinada a identificar un nuevo sistema de captación de víctimas de trata de seres humanos, la mayoría de Sudamérica, a través de plataformas digitales de pago a cambio de contenido sexual explícito.

La misión, bautizada como CyberProtect III, tuvo lugar entre el 19 y el 22 de mayo pasados, conjuntamente con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), contó con la participación de catorce oficiales en España, Alemania, Países Bajos, Rumanía, Suecia, Ucrania y el Reino Unido, indicó Interpol en un comunicado.

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Además de identificar 34 casos y 18 perfiles sospechosos y 27 víctimas potenciales, el ejercicio analizó esta nueva forma de criminalidad, cada vez más activa.

La operación permitió conocer mejor esta forma de actuar y puso de manifiesto que buena parte de las víctimas proceden de Sudamérica, "origen clave para la explotación sexual tanto real como virtual".

"Las redes del crimen organizado están utilizando cada vez más los servicios de suscripción de contenido comúnmente asociados con material sexualmente explícito, para reclutar y explotar sexualmente a mujeres, menores y adultos vulnerables. Las víctimas son atraídas con promesas de ingresos antes de ser canalizadas a la producción de contenido explotador", indicó Interpol.

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Los grupos criminales se hacen pasar por agencias de modelos para captar a las víctimas, de quienes retienen la mayor parte de sus ganancias mientras las presionan psicológicamente para obligarlas a producir contenido cada vez más explícito, agregó.

Los sitios web de pago utilizan un lenguaje codificado que permite a los traficantes evadir la detección, mientras que la fragmentación de las jurisdicciones y la dificultad de aportar pruebas dificulta la labor de las fuerzas del orden, indicó.

"Los grupos criminales también utilizan plataformas en línea para comercializar programas de capacitación para enseñar cómo obtener ganancias explotando a mujeres a través de plataformas de suscripción de contenido", una práctica emergente bautizada como "e-pimping", señaló Interpol.

"Al reunir a agentes para este enfoque colaborativo, hemos descubierto información crucial sobre cómo se están utilizando las plataformas de suscripción de contenido como arma para explotar a personas vulnerables. Cada identificación de sospechoso y víctima genera pistas de investigación inmediatas y fortalece nuestra capacidad para desmantelar estas redes criminales y proteger a quienes están en riesgo", indicó el director de delincuencia organizada emergente de Interpol, David Caunter.

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CyberProtect III evidenció también que los explotadores usan plataformas de mensajería encriptada, compran a productores de contenido por "sumas significativas" y, a menudo pagan con criptomonedas, con tarifas equivalentes tan bajas como 3 dólares por 25 minutos de contenido privado.

Los proxenetas utilizan también las redes sociales para intercambiar experiencias y la inteligencia artificial para generar perfiles falsos. EFE